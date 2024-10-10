Хорватия предоставила Украине около €300 млн с февраля 2022 года

"Хорватия помогает Украине с начала российской агрессии в 2014 году. Общая сумма пособия с февраля 2022 года — около €300 млн, в том числе 11 оборонных пакетов", — сообщил Офис президента Украины.
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