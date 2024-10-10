Совет ЕС одобрил до €35 млрд макрофинансовой помощи Украине

10 октября 2024, 8:45

Как сообщила пресс-служба Совета ЕС, сегодня было достигнуто соглашение о пакете финансовой помощи Украине, включая исключительный кредит макрофинансовой помощи (MFA) в размере до €35 млрд и механизм кредитного сотрудничества, который поддержит Украину в погашении кредитов на сумму до €45 млрд, предоставленных партнерами ЕС и G7.

Погашение кредита MFA и двусторонних кредитов от партнеров G7 будет обеспечено за счет средств, поступающих из будущих чрезвычайных доходов от замороженных активов рф.



Совет планирует принять регламент в письменной форме после того, как Европарламент примет текст в первом чтении.



"Цель состоит в том, чтобы сделать кредит MFA доступным в 2024 году с выплатой в 2025 году, подлежащим погашению в течение максимального периода в 45 лет", — говорится в сообщении.