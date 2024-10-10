10 октября 2024, 10:15

Співвласник АТБ збудує у Рівному мініТЕЦ на 50 МВт потужності

Обладнання буде працювати у комбінованому режимі і забезпечить виробництво як електричної, так і теплової енергії.


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