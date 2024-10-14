У Фінляндії готують довідник для громадян на випадок війни

Посібник міститиме поради щодо необхідних домашніх запасів, підтримки психологічної стійкості під час кризових ситуацій, а також підготовки до можливих непередбачуваних обставин, таких як війна або інші надзвичайні ситуації.
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