Уряд Польщі надішле всім домогосподарствам посібник з виживання в кризі

11 марта 2025, 14:15

Посібник міститиме інформацію, як захистити свою родину або як підготуватися, наприклад, до багатоденного відключення електроенергії.

Брошура також буде доступна українською мовою з огляду на те, що в Польщі проживає близько 900 000 українських біженців.

Детальніше там буде йтися про те:

▪️Як діяти у випадку відключення електроенергії на 72 години;

▪️Які запаси слід мати вдома та як поводитися під час евакуації;

▪️Поради щодо цивільного захисту, надання першої допомоги, безпеки в разі стихійних лих та догляду за домашніми тваринами в екстремальних умовах;

▪️Систему тривожних сигналів, які діють у Польщі, яка буде доступна кількома мовами, зокрема українською.