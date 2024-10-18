Вісім українських фільмів беруть участь у Варшавському міжнародному кінофестивал

18 октября 2024, 14:45

На 40-му Варшавському міжнародному кінофестивалі (WFF) покажуть 139 фільмів, серед них і 8 стрічок українських режисерів. Кінопокази проходитимуть у столичних кінотеатрах Kinoteka, Atlantic та Iluzjon.