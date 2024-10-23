Украина приняла участие в крупнейших учениях НАТО по использованию дронов

23 октября 2024, 11:15

Учения проводились с 9-го по 27 сентября возле полуострова Троя в Португалии.

Военные отрабатывали использование БПЛА для борьбы с подлодками, нейтрализации морских мин и защиты критической подводной инфраструктуры.



В ходе учений ВМС Украины презентовали украинскую боевую систему Delta, с помощью которой скоординировали работу 50 различных дронов: подводных, морских, наземных и воздушных. Украинскую систему удалось интегрировать с другими системами стран НАТО, что позволило обмениваться данными, разграничить силы на "свои" и "враждебные", что "значительно улучшило управление операциями и повысило уровень координации действий участников маневров".