Украинский композитор сыграл на ракете, которой РФ атаковала Украину

25 октября 2024, 9:15

Концерт украинского музыканта прошел в Великобритании в сопровождении Национального ансамбля солистов «Киевская камерата».

Он стал частью торжественного ужина Оксбриджского фонда, призванного привлечь внимание к российской агрессии против Украины и собрать средства для обучения украинских студентов в Великобритании и США.Инструмент, на котором сыграл Григорив сделан из корпуса ракеты РСЗО «Ураган», которой россияне атаковали Украину в 2022 году. По словам музыканта, эта ракета-виолончель символизирует ужас, который испытал украинский народ.