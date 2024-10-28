28 октября 2024, 8:15

Россияне модифицировали КАБ, теперь они долетают дальше

"Около месяца назад враг начал применять корректируемые авиационные бомбы по центру Запорожья. А само Запорожье от линии боевого столкновения расположено более чем в 30 км. Поэтому это говорит о том, что противник внес определенные изменения в конструкцию этих авиационных бомб, и они теперь долетают гораздо дальше, чем было ранее", — сказал спикер сил обороны юга Владислав Волошин в эфире телемарафона.



По словам спикера, оккупанты активно применяют измененные КАБ и для ударов по другим украинским городам, в частности по Харькову и Краматорску Донецкой области.

