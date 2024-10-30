30 октября 2024, 8:15

The Washington Post потеряла более 200 тыс. читателей - названа причина

National Public Radio утверждает, что газету захлестнула волна отказов от цифровых подписок и ряд увольнений обозревателей после того, как владелец WP Джефф Безос не поддержал именно вице-президента США Камалу Харрис.



Более 200 тыс. человек отменили свои цифровые подписки. Эта цифра составляет около 8% от платного тиража газеты и продолжает расти.

