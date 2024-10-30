ЕС вводит пошлины на китайские электромобили с 31 октября — Corriere della Sera

30 октября 2024, 17:15

Брюссель устанавливает дополнительные пошлины до 35,3% на импорт электрокаров из КНР. Решение, как ожидается, будет опубликовано в среду, 30 октября, в официальном журнале ЕС, а пошлины вступят в силу со следующего дня, 31 октября.

Однако Брюссель оставляет за собой возможность найти компромисс с Пекином в ближайшие недели. Стороны продолжат поиск решения путем переговоров в рамках Всемирной торговой организации.



ЕС принял меры после того, как США подняли пошлины на китайские электромобили с 25% до 100%, Канада, Турция и Бразилия уже ввели защитные меры. Производители авто с аккумуляторным питанием в Китае пользуются госсубсидиями, которые считаются несправедливыми. Это создает конкурентное преимущество на рынке ЕС в ущерб европейской промышленности.



По данным Брюсселя, доля регистрации электромобилей китайского производства выросла с 3,5% рынка ЕС в 2020 году до 27,2% во втором квартале 2024 года, а китайских брендов — с 1,9% до 14,1%.

