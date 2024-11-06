Швеция передаст Украине два судна для усиления морской безопасности

6 ноября 2024, 10:15

Министр гражданской обороны Швеции Карл-Оскар Болин сообщил о передаче Украине помощи на общую сумму около €9 млн — двух судов шведской береговой охраны для обеспечения морской безопасности, пишет "Интерфакс-Украина".

Об этом он заявил на совместном с министром внутренних дел Украины Игорем Клименко брифинге в Киеве.



"Шведская береговая охрана передаст два таких судна вместе с оборудованием для усиления морской безопасности", — уточнил он.



Вторая часть пакета помощи, по его словам, — это около 40 тыс. защитных масок-респираторов.