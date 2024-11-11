11 ноября 2024, 12:45

Штраф до 5100 гривень чекатиме батьків дітей, які прогулюють школу

Такі порядки першими встановили у Рахові, що на Закарпатті. Надалі планується впроваджувати таке по всій країні.



За перший раз – попередження або штраф від 850 до 1700 грн. А за другий прогул протягом року сума штрафу вже буде від 1700 грн до 5100 грн.

