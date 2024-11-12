Биткоин показывает рекордный рост благодаря обещаниям Трампа — Bloomberg

12 ноября 2024, 13:15

Агентство отмечает, что ранее избранный президент США Дональд Трамп обещал пообещал принять более мягкие правила в отношении криптовалют.

Среди других обещаний Трампа — создание стратегического запаса биткоина и стимулирование внутреннего майнинга, чтобы сделать США криптостолицей планеты.

Его позиция резко отличается от той, которую Комиссия по ценным бумагам и биржам применяла при президенте Джо Байдене в отношении криптовалют. Изменение тона со стороны Трампа активизировало спекулятивную скупку как крупных, так и мелких токенов, увеличив общую стоимость цифровых активов примерно до $3,1 трлн.



Инвесторы делают ставки на то, что биткоин преодолеет отметку в $100 тыс. уже к концу года.



Bloomberg отмечает, что сейчас пока никто не обращает внимания на такие вопросы, как скорость реализации Трампом своей программы или реальность создания стратегических запасов криптовалюты.