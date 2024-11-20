QHost пропонує швидкий хостинг на SSD накопичувачах

20 ноября 2024, 15:15

QHost пропонує широкий спектр хостингових послуг, що дозволяє підібрати оптимальне рішення для різних веб-проектів. Особливо слід звернути увагу на SSD хостинг, що відзначається високою швидкістю роботи завдяки використанню твердотільних накопичувачів.

Ось основні види хостингу, які надає компанія:

SSD хостинг - це найпопулярніший вид хостингу на QHost. Такий хостинг характеризується високою швидкістю роботи завдяки використанню SSD-дисків. Пропонуються різні тарифи з різним обсягом дискового простору, кількістю сайтів та іншими параметрами.

VPS (Virtual Private Server) - це віртуальний приватний сервер, який дає більше контролю над серверним середовищем порівняно зі звичайним хостингом. Підходить для більш вимогливих проектів, яким потрібні додаткові ресурси та налаштування.

Виділені сервери - фізичні сервери, які повністю надаються у ваше розпорядження. Це найпотужніший і найдорожчий вид хостингу, який підходить для дуже великих і навантажених проектів.

Реєстрація доменів. Крім хостингу, QHost також пропонує послуги з реєстрації доменних імен.

Основні переваги хостингу QHost

1. Компанія використовує сучасне обладнання та програмне забезпечення, що забезпечує високу доступність сайтів.

2. Завдяки використанню SSD-дисків та оптимізованим серверам, сайти на QHost працюють швидко.

3. Компанія надає цілодобову технічну підтримку.

4. Панель управління хостингом інтуїтивно зрозуміла і дозволяє легко керувати своїми сайтами.

5. QHost пропонує конкурентоспроможні ціни на свої послуги.

Для кого підходить QHost

SSD хостинг від QHost ідеально підходить для блогів, невеликих інтернет-магазинів та інших невеликих проектів.

Компанія пропонує лінійку тарифів SSD хостинга від 78 грн на місяць у тарифному плані Q-H1. За цією ціною ви отримаєте SSD ємністю 1 ГБ, на якому можна розмістити один сайт. При цьому надається безкоштовно SSL, HTTP/2, цілодобова технічна підтримка, резервне копіювання, Mysql. Можна розмістити скільки завгодно субдоменів та аліасів.

Найкращий тарифний план Q-H30 пропонує за 504 на місяць розмістити вже 30 сайтів на SSD об’ємом 30 ГБ.

Провайдер пропонує рішення для бізнесу будь-якого розміру, від невеликих компаній до великих корпорацій, та розробникам. Для цього підійдуть VPS і виділені сервери.

Ви можете дізнатися більше про тарифи та можливості хостингу QHost на офіційному сайті компанії.