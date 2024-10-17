Веб-студія Business Site розробляє та просуває вебсайти

17 октября 2024, 13:35

Веб-студія Business Site пропонує широкий спектр послуг у сфері digital-маркетингу та розробки веб-сайтів.

Компанія працює на ринку з 2011 року і має багатий досвід реалізації різноманітних digital-проектів. Business Site пропонує комплексні рішення для бізнесу, починаючи від розробки сайту і закінчуючи його просуванням. Команда Business Site складається з досвідчених фахівців у своїй галузі.

Компанія гарантує високу ефективність своїх послуг і доводить це цифрами: 900 реалізованих інтернет-проектів, 13577 ключових слів в ТОП-10 Google, середній показник конверсії сайтів - 6.36%.

Кожен проект розробляється індивідуально з урахуванням потреб клієнта. Щоб дізнатися більше про послуги компанії, ви можете відвідати їхній сайт: https://www.site2b.ua/

Веб-студія пропонує створення сайтів різної складності:

Корпоративні сайти.

Інтернет-магазини.

Лендинги.

Односторінкові сайти.

Сайти-візитки.

Business Site пропонує SEO-просування веб-сайтів. Команда проводить аналіз конкурентів, оптимізує сайт, створює SEO-тексти.

Стосовно маркетингових послуг, компанія проводить налаштування та управління рекламними кампаніями в Google Ads та інших мережах, а також таргетовану рекламу в соціальних мережах (Facebook, Instagram тощо).

Компанія пропонує також додаткові послуги: аналітику веб-сайтів, уонсультації з маркетингу, підтримку сайтів.

Послуги Business Site будуть корисними для будь-якого бізнесу, який хоче збільшити свою присутність в Інтернеті та залучити нових клієнтів. Для малого та середнього бізнесу веб-студія створить перший сайт або модернізує вже існуючий. Для великих компаній команда розробить та створить складний корпоративний сайт і проведе масштабні рекламні кампанії.

Чому корпоративний сайт важливий для бізнесу?

1. Перше враження: Корпоративний сайт – це візитка компанії в Інтернеті. Він формує перше враження про компанію у потенційних клієнтів.

2. Зручність для користувачів: якісний сайт забезпечує зручну навігацію, швидку загрузку сторінок та інтуїтивно зрозумілий інтерфейс.

3. Просування бренду: сайт допомагає підвищити впізнаваність бренду та зміцнити його позицію на ринку.

4. Інструмент продажів: сайт може стати ефективним інструментом продажів, дозволяючи клієнтам ознайомитися з продуктами та послугами компанії в будь-який зручний час.

5. Джерело лідів: сайт може генерувати ліди для відділу продажів.

6. Підтримка клієнтів: сайт може містити розділ з часто задаваними питаннями, контактну інформацію та форму зворотного зв’язку, що дозволяє швидко вирішувати питання клієнтів.

Business Site має досвід роботи з різними галузями, включаючи фармацевтику, будівництво, логістику, юриспруденцію тощо. Тому, якщо ви шукаєте надійного партнера для розробки та просування вашого сайту, то веб-студія Business Site - це відмінний вибір.