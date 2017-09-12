Услуга "Мега-хостинг" от FREEhost.UA

12 сентября 2017, 9:53

Новая услуга "Мега-хостинг" от хостинг-провайдера FREEhost.UA.

Провайдер хостинга FREEhost.UA представил новую услугу "Мега-хостинг". Это уникальное сочетание производительности VPS-сервера и простоты использования виртуального хостинга. Услуга подходит для компаний, чей сайт уже вырос из виртуального хостинга, а сложности управления и настройки VDS-сервера пугают.

Управление Мега-хостингом осуществляется с помощью простой в использовании панели управления виртуальным хостингом. Благодаря этому запустить новый проект на хостинге можно за очень короткое время.

При этом для каждого хостинг-аккаунта, как и на VPS-хостинге, гарантируются выделенные ресурсы оперативной памяти, процессорное время, а файловое хранилище полностью построено на SSD накопителях корпоративного класса.

Каждый хостинг-аккаунт располагается на отдельном IP адресе. Это положительно сказывается на позициях сайта, с точки зрения продвижения сайта в поисковых системах.

Функциональные возможности хостинга

Как и при использовании стандартного виртуального хостинга FREEhost.UA, пользователи Мега-хостинга получают множество дополнительных удобных функций. Вот часть из них:

• автоматическая установка и обновление популярных CMS (Joomla, Wordpress и др.);

• ежедневное создание резервных копий и хранение их на протяжении 14 дней;

• корпоративная почта с профессиональным настраиваемым спам фильтром и антивирусом;

• защита сайта от разнообразного вида атак;

• сервер отдачи статического контента (CDN) значительно ускоряет работу сайта;

• бесплатная техническая поддержка 24/7 по телефону и электронной почте;

• поддержка версий PHP c версии 5.3 до версии 7.1;

• возможность гибкой настройки php.ini;

• бесплатный SSL сертификат;

• увеличение ресурсов не требует переноса сайта, это происходит моментально, с помощью панели управления услугой.

Покупая услугу хостинга на период 12 месяцев, можно бесплатно зарегистрировать доменное имя в любой из украинских доменных зон или в COM/NET.

Тарифные планы линейки Мега-хостинга хорошо подходят для сайтов с большой посещаемостью, электронной коммерции, сайтов которым необходимо большое количество ресурсов.

С более подробной информацией про услуги хостинга можно ознакомиться на сайте FREEhost.UA.

Контакты:

+380 (44) 364-05-71

service@freehost.com.ua