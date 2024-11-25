"Немые звонки" – как защититься от телефонных мошенников

25 ноября 2024, 10:15

На телефон поступает входящий звонок с неизвестного номера. Вы берете трубку, но на другом конце тишина. А через несколько секунд телефон просто отключается.



Что такое «немые звонки» и почему их лучше игнорировать.

Мошенническая схема

Телефонное мошенничество – это целая индустрия, в которую вовлечены хакеры, сборщики информации, работники колл-центров, программисты, продавцы телефонных баз.



Для чего аферистам нужны «немые звонки»?



чтобы определить активность номера

Таким образом мошенники проверяют купленные базы данных. Если абонент ответил – данный номер телефона существует и им пользуются. После этого его могут взять «в работу».



чтобы записать голос потенциальной жертвы

Пытаясь выяснить, кто вам звонит и по какому поводу, можно дать возможность мошенникам записать образец вашего голоса. Даже на основе нескольких фраз при помощи искусственного интеллекта реально сымитировать голос человека и затем использовать его в схеме обмана.



чтобы списать средства

Сбрасывая звонок сразу после ответа, мошенники пытаются заставить абонента перезвонить.

В таком случае с вашего баланса могут списать деньги или вам предложат обманную услугу.



как психологическое давление