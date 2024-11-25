"Немые звонки" – как защититься от телефонных мошенников

На телефон поступает входящий звонок с неизвестного номера. Вы берете трубку, но на другом конце тишина. А через несколько секунд телефон просто отключается.
Что такое «немые звонки» и почему их лучше игнорировать.
Мошенническая схема
Телефонное мошенничество – это целая индустрия, в которую вовлечены хакеры, сборщики информации, работники колл-центров, программисты, продавцы телефонных баз.
Для чего аферистам нужны «немые звонки»?
чтобы определить активность номера
Таким образом мошенники проверяют купленные базы данных. Если абонент ответил – данный номер телефона существует и им пользуются. После этого его могут взять «в работу».
чтобы записать голос потенциальной жертвы
Пытаясь выяснить, кто вам звонит и по какому поводу, можно дать возможность мошенникам записать образец вашего голоса. Даже на основе нескольких фраз при помощи искусственного интеллекта реально сымитировать голос человека и затем использовать его в схеме обмана.
чтобы списать средства
Сбрасывая звонок сразу после ответа, мошенники пытаются заставить абонента перезвонить.
В таком случае с вашего баланса могут списать деньги или вам предложат обманную услугу.
как психологическое давление
Как правило, такие звонки происходят ночью.
Как защитится?
- Игнорируйте звонки с незнакомых номеров. Не ответивший номер сразу теряет актуальность для мошенников.
- Старайтесь не перезванивать на анонимные номера.
- Если боитесь пропустить важный звонок от незнакомого абонента, сразу же сбросьте «немой звонок», а затем заблокируйте звонившего.
- Избегайте слова «да» – это прямой ответ для подтверждения некоторых операций. Возьмите за правило отвечать «алло» или «слушаю».
- Подключите услугу блокировки спам-звонков.
- Фиксируйте номера, с которых вам могут позвонить ваши родные в случае экстренной ситуации.