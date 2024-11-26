26 ноября 2024, 11:15

В НАТО считают, что страны Альянса должны будут тратить около 3% ВВП на оборону

Об этом заявил глава военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр в Брюсселе, сообщает "Голос Америки".



"Общий процент, необходимый для того, чтобы сделать новые планы выполнимыми, гораздо ближе к 3% ВВП, чем к 2%. [...] Я ожидаю, что при новой администрации Трампа будет гораздо более интенсивная дискуссия о том, насколько больше Европа и Канада должны тратить, и это здоровая и обоснованная дискуссия”, — сказал адмирал.



Он отметил, что в Китае производится 60% всех редкоземельных материалов и перерабатывается 90% таких материалов в дополнение к ингредиентам для широкого спектра критических медицинских препаратов.



"Мы наивны, если думаем, что Коммунистическая партия никогда не воспользуется этой властью. Лидеры бизнеса в Европе и Америке должны осознать, что принимаемые ими коммерческие решения имеют стратегические последствия для безопасности их нации. Предприятия должны быть готовы к сценарию военного времени и соответствующим образом настроить свои линии производства и поставок. Потому что хотя военные могут выигрывать битвы, войны выигрывает экономика. Если мы сможем обеспечить предоставление всех важных услуг и товаров, несмотря ни на что, тогда это и будет ключевой частью нашего сдерживания", — сказал Бауэр.

