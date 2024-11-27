Минобороны расследует поставки некачественных украинских 120-мм мин на фронт

27 ноября 2024, 11:45

"Отсутствие комментариев в публичном пространстве не означает, что Минобороны ничего не делает или не реагирует на информацию, поступающую от военных или появляющуюся, в частности, в СМИ", — рассказали в пресс-службе Минобороны.

В сообщении отмечают, что из-за неисправностей временно прекращены использование и выдача определенных партий боеприпасов. Они изъяты для проверки. Вместо них военные будут использовать мины импортного производства. По информации ведомства, предварительное расследование показало, что проблемы могли возникнуть из-за некачественных пороховых зарядов или нарушений условий хранения, повредивших боеприпасы. Государственное бюро расследований уже открыло уголовное производство.



В Минобороны обратили внимание на то, что заказчиком боеприпасов является оно, но исполнитель государственного заказа — Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности.



Речь идет об отзыве не менее 100 тыс. мин, чего хватило бы на полгода экономного расходования, говорится в материале журналиста Юрия Николова для ZN.ua. По его словам, реакции военной власти на поставку некачественных мин в ВСУ не последовало, пока 6 ноября журналист Юрий Бутусов не обнародовал видео партии мин, в которых на 10 выстрелов был только один разрыв. Среди проблем — невылет мины из ствола, неразрывы в цели, отклонения от точки прицеливания на сотни метров.