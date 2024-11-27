В Раде назвали главные причины внештатного срабатывания 120-мм мин

"Была создана межведомственная комиссия, в которую вошли представители Минобороны, Минстратегпрома, представители составляющих сектора безопасности и обороны. Комиссия выяснила причину. В комитет по вопросам нацбезопасности и развития направлен соответствующий отчет этой комиссии. Я не могу разглашать детали, но в общем-то выяснено, что главными причинами являются снижение температуры и повышенная влажность. В условиях сухой погоды эти мины не давали сбоев", — рассказал "Суспільному" член комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федор Вениславский.
Он рассказал, что все мины из партии были отозваны на завод и производитель обязался в ближайшее время поставить новые мины, которые "пройдут тщательное дополнительное обследование".
"Я не буду называть количество мин. Это все мины той партии, которая имела место нештатного срабатывания. Количество — это закрытая информация. Предприятие уже выполняет обязательство по замене этих мин. Сказать, что завод неправильно производил — это достаточно серьезные обвинения, пусть этим занимаются правоохранительные органы. [...] Никаких системных проблем с этой ситуацией нет, но на будущее будет уделено больше внимания для проверки качества мин, условий изготовления, хранения и применения", — заявил он.
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