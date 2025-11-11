Испания представила автономный военный конвой

11 ноября 2025, 11:45

Минобороны презентовало первый в Европе полностью автономный военный конвой без водителей.

Система прошла испытания на полигоне в Кастилии-Леоне и готова к развертыванию. Во время демонстрации конвой прошел маршрут с препятствиями, включая имитацию атаки дронов и плохие погодные условия.Конвой состоит из десяти грузовиков, оснащенных ИИ-технологиями, сенсорами и системами связи. Он позволяет транспортировать военное оборудование, припасы и персонал на расстояния до 500 км, адаптируясь к дорожным условиям и препятствиям в реальном времени. Автономные системы минимизируют человеческий фактор, позволяя войскам сосредоточиться на стратегических задачах.