29 ноября 2024, 10:35

Регистрация компании в Китае предоставляет обширные возможности для реализации международных бизнес-проектов. Китай выделяется на мировой бизнес-карте как страна с мощной экономикой, большим потребительским рынком и различными программами поддержки предпринимательства, разработанными правительством.

Открыть фирму в Китае выгодно с точки зрения его стратегическое расположение и интеграция в глобальные торговые цепочки. Тем самым создание компаний в Китае позволит занять конкурентные позиции в различных секторах — от производства и логистики до IT и финтеха.

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Иностранные бизнесмены получают доступ к аудитории, включающей 1,4 миллиарда потребителей. В Китае действуют специальные зоны, где предоставляются налоговые скидки и упрощены регуляторные требования. О том, какие требования и шаги должны быть выполнены, чтобы зарегистрировать компанию в Китае, разъясняется в публикации.

Благодаря экономической диверсификации, доступным трудовым ресурсам и активной инновационной политике Китай стал привлекательным инвестиционным направлением. Закон об иностранных инвестициях (FIL) обеспечивает нерезидентам равные с местными предпринимателями условия для ведения бизнеса в Китае. Это законодательное решение способствует созданию равных условий для всех участников рынка, независимо от их происхождения, что стимулирует приток зарубежных капиталов и укрепляет экономическую открытость страны.

«Негативный список» — это ключевой инструмент контроля над иностранными инвестициями. В нем прописано, в каких отраслях регистрация компании в Китае нерезидентом либо закрыта, либо доступна только при соблюдении определенных условий.

Процесс создания бизнеса в Китае сопровождается выполнением юридических и административных формальностей. Ниже разъясняются основные формы компаний и требования, которые необходимо учитывать при их открытии.

Чтобы открыть бизнес в Китае, доступны следующие организационные формы:

1. WFOE (Wholly Foreign-Owned Enterprise). Регистрация компании WFOE в Китае позволяет иностранцам управлять своим бизнесом самостоятельно, без требований к наличию локального партнера. Создание WFOE в Китае предоставляет дополнительные преимущества в защите интеллектуальных активов и контроле над технологиями. Минимальный размер уставного капитала WFOE в Китае может варьироваться в зависимости от отрасли. Деятельность фирм может быть разнообразной, включая производство, торговые операции, консультирование и проведение научных исследований.2. JV (Joint Venture). Совместное предприятие в Китае создается с участием как иностранного, так и китайского партнера. Одним из плюсов создания совместного предприятия в Китае является возможность использования существующих деловых связей китайского партнера. Уставный капитал формируется за счет взносов обоих партнеров. Обязанности и прибыль распределяются в соответствии с долей участия.3. RO (Representative Office). Представительство иностранной организации подходит для тех, кто хочет оценить рынок перед началом масштабной деятельности. Представительство не имеет права вести коммерческую деятельность. Основные его функции — маркетинг, исследования рынка, установление контактов.4. FIPE (Foreign-Invested Partnership Enterprise). Это форма партнерства (по меньшей мере два партнера), полностью или частично принадлежащего иностранным инвесторам. Отсутствуют требования к стартовому капиталу.

Регистрация фирмы в Китае начинается с выбора места регистрации и юридической структуры. Рассмотрим поэтапно процесс регистрации компании в Китае.

1. Выбор региона или экономической зоны.2. Определение юридического типа компании.3. Регистрация коммерческого имени фирмы, которое будет уникальным и соответствовать китайским стандартам. Требуется подготовить несколько вариантов на китайском и английском языках.4. Разработка учредительных документов (основные из них Устав, информация об организационной структуре, данные и документы директоров, акционеров, сведения о юридическом адресе в Китае и др.).5. Регистрация компании в Административном органе промышленности и торговли (AIC).

Примечание! Допускается регистрация фирмы в Китае без визита — все процессы могут быть выполнены дистанционно. Однако важно учитывать, что процесс оформления компании в Китае может длиться от 12 до 26 недель.

После получения Сертификата об инкорпорации, компания должна быть зарегистрирована в налоговой службе, оформить лицензии, если деятельность подпадает под требования лицензирования, и открыть счет в Китае. Чтобы открыть корпоративный счет в китайском банке, потребуются документы, подтверждающие легальный юридический статус фирмы, учредительные документы., паспорт и личное присутствие представителя.

Для иностранных предпринимателей, которых интересует открытие счета в Китае, наиболее востребованы услуги таких банков, как ICBC, China Construction Bank, Agricultural Bank of China, Bank of China, China Merchants Bank, а также филиалов HSBC и Standard Chartered. Эти банки предлагают специализированные финансовые продукты, включая международные расчеты и другие услуги, отвечающие требованиям зарубежных компаний.

Регистрация китайской компании продолжает оставаться предпочтительным вариантом для международных инвесторов, стремящихся расширить свою деятельность на азиатском рынке. Регистрация компаний в свободных зонах Китая имеет налоговые, таможенные и административные преференции. Десять китайских провинций (Гуандун, Цзянсу, Шаньдун, Чжэцзян, Фуцзянь, Шанхай, Пекин, Сычуань, Чунцин, Тяньцзинь), которые за последние несколько лет зарекомендовали себя как наиболее инвестиционно привлекательные, стали ключевыми центрами для глобальных деловых инициатив. Эти регионы отличаются высокими темпами экономического роста, устойчивой бизнес-средой и выгодными условиями для инвестиций.

В Китае существует ряд перспективных отраслей, которые продолжают стремительно развиваться:

Новые энергетические технологии (возобновляемые источники энергии, электрические и гибридные автомобили, энергосистемы хранения).

Информационные технологии (Искусственный интеллект, Big Data, облачные вычисления, кибербезопасность, интернет вещей).

Авиационная промышленность (строительство и модернизация аэропортов, авиакомпаний и аэропортовой инфраструктуры).

Транспорт и логистика (развитие инфраструктуры транспорта, включая высокоскоростные железные дороги, и транспортные сети на основе инновационных технологий).

Финансовые технологии (платежные системы и инновационные финансовые инструменты).

Образовательный сектор (развитие науки, особенно в сфере технологий и инженерии, инвестирование в цифровое обучение).

Услуги в сельскохозяйственном секторе (внедрение новых технологий, таких как автоматизация, технологии точного земледелия, устойчивых методов сельского хозяйства, создание предприятий в Китае по переработке сельскохозяйственной продукции, поставка высокотехнологичного оборудования для сельского хозяйства, запуск проектов в сфере агробизнеса).

Чтобы обеспечить эффективное функционирование бизнеса в любой сфере, заручитесь поддержкой профессионалов, которые окажут сопровождение в процессе регистрации компании в Китае.

Налоговые правила КНР были значительно реформированы, вследствие чего оформление бизнеса в Китае теперь характеризуется относительно невысокой налоговой нагрузкой в определенных отраслях или для указанных типов предприятий. Одним из важных изменений стала пилотная реформа налога на прибыль, проведенная в период с 2012 по 2018 гг., целью которой было повышение налоговой прозрачности и облегчение налоговой нагрузки для некоторых категорий предприятий.

Корпоративный налог установлен на уровне 25%. Для компаний, работающих в сфере высоких технологий, существует льготная ставка в 15%. В то же время малые и малорентабельные предприятия пользуются ставкой 5%. Что касается НДС, то на товары общего назначения и импорт таких товаров применяется ставка 13%. Ставка 13% применяется к услугам по лизингу материальных и движимых активов. Для транспортных услуг, строительных работ и основных телекоммуникационных услуг предусмотрена ставка НДС 9%. Для определенных телекоммуникационных и финансовых услуг, при продаже нематериальных активов, ставка НДС составляет 6%, кроме прав на землю.

Бухгалтерское обслуживание в Китае имеет свою специфику, существенно отличающуюся от западных стандартов. В 2007 г. в стране был введен Китайский стандарт финансовой отчетности (CAS), во многом ориентированный на международные нормы, однако между ними сохраняются отличия в практическом применении и интерпретации, что влияет на процессы составления отчетности и соблюдения налоговых требований.

Регистрация компании на территории Китая позволяет воспользоваться преимуществами местного производства и развития технологий, что способствует снижению затрат и повышению конкурентоспособности. Важно учитывать местные правила, такие как требования к иностранным инвестициям и корпоративной структуре, чтобы эффективно использовать потенциал этого рынка.