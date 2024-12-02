2 декабря 2024, 8:15

Shahed может летать над Украиной - ВСУ

"Я лично видел, как более 24 часов он кружил над разными заповедниками. На него там долго охотились, но в конце концов все же сбили. Но продолжаться это может довольно долго, где-то 24 часа", — рассказал спикер ВС ВСУ Илья Евлаш.



Он добавил, что оккупанты часто запускают и так называемые пустышки, которые являются аналогами боевых беспилотников, но без боевой части, чтобы истощить украинскую противовоздушную оборону.

