4 декабря 2024, 8:15

Главная елка впервые будет белой, как снег и с Крыльями Феникса

Белый цвет - символизирует белый холст и жизнь с чистого листа. Также ёлка будет увешена голубыми гирляндами -  чистое небо над страной.

"Крылья Феникса" - это фотозона рядом с главной красавицей.


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