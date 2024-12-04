Главная елка впервые будет белой, как снег и с Крыльями Феникса

Белый цвет - символизирует белый холст и жизнь с чистого листа. Также ёлка будет увешена голубыми гирляндами - чистое небо над страной.
"Крылья Феникса" - это фотозона рядом с главной красавицей.
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