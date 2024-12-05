На аукцион выставят бесцветный белый холст за $1,5 млн

5 декабря 2024, 11:15

Произведение американского художника-минималиста Роберта Раймана под названием "Генерал 52x52" (отсылка к размерам полотна) выставят на продажу в Берлине. Картина была написана в 1970 году.

Холст окрашен с использованием белой эмали, обычно использующейся для окраски металла. Из-за использования такой краски хлопковый холст стал настолько хрупким, что картину не выставят напоказ перед продажей и не отправят в турне, которое обычно является частью промо-кампаний громких произведений искусства перед их продажей.Райман скончался в 2019 году в возрасте 88 лет. Он был известен экспериментальными работами, в которых преобладали бесцветные и абсолютно белые работы. У него не было художественного образования, он был джазовым пианистом, а живопись стала его хобби после того, как он стал охранником в Музее современного искусства в Нью-Йорке.