Расходов на оборону в размере 2% ВВП недостаточно — Рютте

5 декабря 2024, 8:45

"Я знаю, что многие союзники твердо верят, что 2% просто недостаточно. Этого просто недостаточно, если в долгосрочной перспективе мы хотим сохранить наше сдерживание на том уровне, на котором оно находится сейчас", — сказал генсек НАТО на пресс-конференции.