6 декабря 2024, 12:15

"Россия полностью перешла на военную экономику", - Писториус

Выступая в Бундестаге, Борис Писториус предупредил об увеличении оборонных усилий России, пишет Bild.



"Россия полностью перешла на военную экономику и ежегодно передает армии от 1000 до 1500 танков. Это примерно вдвое больше, чем имеют в своем распоряжении пять крупнейших европейских стран вместе взятые. Для нас очевидно: Россия остается крупнейшей угрозой нашей безопасности и останется таковой в обозримом будущем", — подчеркнул министр.



Правительство Германии представило парламенту три законопроекта, один из которых касается улучшения условий оплаты для военных и гражданских сотрудников в связи с планируемым постоянным размещением бригады в Литве. Германия планирует с 2025-го начать размещать там до 4800 солдат и 200 гражданских сотрудников с целью усиления восточного фланга НАТО и сдерживания РФ.



В другом законопроекте предлагается ввести уголовное наказание за работу бывших солдат на «иностранную силу» (например, Россию или Китай) без предварительного согласования.



"Такого закона ранее не было, но он крайне необходим", — заявил Борис Писториус. "Мы предотвратим попытки привлекать высококвалифицированных бывших военнослужащих бундесвера для работы на чужие интересы с помощью заманчивых предложений".

