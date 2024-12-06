"Россия полностью перешла на военную экономику", - Писториус

Выступая в Бундестаге, Борис Писториус предупредил об увеличении оборонных усилий России, пишет Bild.
"Россия полностью перешла на военную экономику и ежегодно передает армии от 1000 до 1500 танков. Это примерно вдвое больше, чем имеют в своем распоряжении пять крупнейших европейских стран вместе взятые. Для нас очевидно: Россия остается крупнейшей угрозой нашей безопасности и останется таковой в обозримом будущем", — подчеркнул министр.
Правительство Германии представило парламенту три законопроекта, один из которых касается улучшения условий оплаты для военных и гражданских сотрудников в связи с планируемым постоянным размещением бригады в Литве. Германия планирует с 2025-го начать размещать там до 4800 солдат и 200 гражданских сотрудников с целью усиления восточного фланга НАТО и сдерживания РФ.
В другом законопроекте предлагается ввести уголовное наказание за работу бывших солдат на «иностранную силу» (например, Россию или Китай) без предварительного согласования.
"Такого закона ранее не было, но он крайне необходим", — заявил Борис Писториус. "Мы предотвратим попытки привлекать высококвалифицированных бывших военнослужащих бундесвера для работы на чужие интересы с помощью заманчивых предложений".
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