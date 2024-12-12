YouTube отключит монетизацию для пользователей из Беларуси

12 декабря 2024, 10:45

Пользователи в Беларуси начали получать сообщения от Google, в которых говорится, что с 13 декабря компания деактивирует все аккаунты Менеджера рекламы, AdSense и AdMob пользователей из РБ. Это означает, что монетизация через такие аккаунты станет просто невозможна.



Отметим, что именно через AdSense владельцы YouTube-каналов могут монетизировать свой контент и получать выплаты. Отключение AdSense означает запрет для беларусов монетизации своих каналов, а также сайтов.

«Сегодня пришло сообщение от Google AdSense о том, что компания полностью прекращает работу в Беларуси. Честно говоря, это был довольно грустный момент. Ведь AdSense долгое время оставался важным инструментом для монетизации сайтов, и многие привыкли к его удобству и стабильности», - пишут пользователи.При этом, сообщается, что доход за декабрь людям всё же будет выплачен примерно 21–26 января 2025 года, если в аккаунте не приостановлено получение платежей и не достигнуты пороги оплаты.В то же время, уже с начала декабря пользователи в Беларуси не могут зарегистрироваться в AdSense и AdMob, так как Беларусь просто пропала из списка стран при регистрации, и даже подключить уже действующий AdSense к своим YouTube-каналам.«Особенно печально осознавать, что глобальные сервисы всё больше уходят из региона. Это не только ограничивает возможности, но и заставляет задуматься о будущем. Эх, действительно жаль», - пишут на форумах.