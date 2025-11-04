Revolut 31 декабря заблокирует счета россиянам и беларусам

4 ноября 2025, 11:45

Пользователи получают письма с требованием загрузить документы. Без них они не смогут совершать покупки, пользоваться картой и переводами, пополнять счета и снимать наличные.

Это коснётся и бизнес-аккаунтов."В соответствии с 19-м пакетом санкций ЕС кредитным организациям запрещено предоставлять платежные услуги или услуги электронных денег гражданам России и Беларуси, если у них нет одного из следующих документов: действующий временный или постоянный вид на жительство в государстве-члене ЕС, стране, входящей в ЕЭЗ, или Швейцарии; подтверждение гражданства государства-члена ЕС, страны, входящей в ЕЭЗ, или Швейцарии".