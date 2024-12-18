18 декабря 2024, 11:45

ЕС начал расследование в отношении TikTok и выборов в Румынии

Учреждения Европейского союза выдвигают серьезные обвинения по поводу того, как TikTok относится к предвыборному контенту, пишет Politico.



А Европейская комиссия объявила о начале официального расследования по поводу того, как платформа справляется с рисками на выборах — в частности в Румынии. В свою очередь Европейский парламент проведет трехчасовую дискуссию о TikTok, X и выборах.



"После серьезных признаков того, что иностранные субъекты вмешивались в президентские выборы в Румынии с помощью TikTok, мы начинаем тщательное расследование того, нарушил ли TikTok закон о цифровых услугах, не справившись с подобными рисками", — говорится в заявлении председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.



Комиссия проведет специальное расследование рекомендательных систем TikTok на предмет "скоординированных неаутентичных манипуляций или автоматизированной эксплуатации сервиса", а также политики платформы в отношении политической рекламы и платного политического контента.

