В США истребили крупнейших в мире "шершней-убийц"

20 декабря 2024, 13:15

Они способны за 90 минут захватить пчелиный улей, обезглавив его обитателей. Представляли угрозу они и для людей.

Эти насекомые, длиной до пяти сантиметров, были обнаружены в штате Вашингтон в 2019 году и представляли серьезную угрозу экосистеме. Скорее всего, в Северную Америку они попали из Азии в транспортных контейнерах.Шершень мог ужалить сквозь большинство костюмов пчеловодов, потому что жалит несколько раз и производит почти в семь раз больше яда, чем медоносная пчела. В Китае эти насекомые убили 42 человека и серьезно ранили 1675 человек.Жители штата Вашингтон согласились расставить ловушки на своих территориях и сообщали о наблюдениях за шершнями, а поймавшие живого шершня исследователи крепили к нему радиометку, чтобы проследить путь к улью, который потом уничтожали.