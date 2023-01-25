В Киевской области создадут первую в мире IT-пасеку

25 января 2023, 12:15

Команда инженеров, пчеловодов и IТ-специалистов AmoHive оснастила ульи сенсорами, передающими данные о их состоянии как внутри, так и снаружи.

Также в будущем планируется повышать уровень автоматизации, например, спроектировать подвижные элементы улья так, чтобы параметры и микроклимат улья могли изменяться в соответствии с серверными командами, которые генерирует искусственный интеллект.В настоящее время умные IТ-ульи установлены у пчеловодов по всему миру, но впервые именно в Украине будет создана постоянная пасека.