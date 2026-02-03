3 февраля 2026, 14:15

Китай первым в мире запретит скрытые/выдвижные дверные ручки в новых авто

Причина — серия смертельных ДТП, где люди не смогли выбраться из-за отказа электроники. Теперь все машины должны иметь механические ручки снаружи и внутри для аварийного открытия.



Сейчас такие ручки стоят примерно на 60% топовых электрокаров и гибридов в Китае.

