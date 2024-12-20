20 декабря 2024, 13:45

В ближайшие дни США объявят о новом пакете помощи Украине — Reuters

По данным агентства, в пакет входят ракеты для ПВО и артснаряды, но точное содержание пакета будет объявлено в ближайшие дни.

Стоимость пакета составит около $1,2 млрд.


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