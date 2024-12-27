В Нигерии военный истребитель по ошибке сбросил бомбы на гражданских

27 декабря 2024, 11:45

Нигерийский истребитель преследовал бандитов, но сбросил бомбы на два мирных села в штате Сокото, пишет Reuters.

"Военные истребители выполняли свою миссию по уничтожению преступных вооруженных группировок, терроризирующих штат, и по ошибке разбомбили невинных жителей этой общины", — говорится в заявлении губернатора штата.



Известно, что самолет преследовал представителей новой повстанческой группировки "Лакурава", которая прибыла из соседних Мали и Нигера.



Reuters также отмечает, что на северо-западе Нигерии, где произошла трагедия, царит небезопасная обстановка из-за различных группировок. Кроме того, на северо-востоке страны уже 15 лет бушует исламистский мятеж, а на юго-востоке — бандитизм и сепаратизм.