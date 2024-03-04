Нигерия требует у Binance $10 млрд.

Правительство Нигерии требует эти деньги в качестве компенсации за причиненный ущерб национальной валюте от деятельности в стране.
Биржа стала основным способом оплаты в стране, обвалив национальный курс. Ранее правительство заявляло, что потеряло из-за их деятельности $26 млрд.
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