6 января 2025, 9:45

Болгария и Румыния вступили в Шенгенскую зону

С 1 января Болгария и Румыния стали полноправными членами Шенгенской зоны.



Теперь граждане этих стран освобождены от пограничного контроля при пересечении сухопутных границ с другими странами Евросоюза.



Процесс переговоров о вступлении Болгарии и Румынии в Шенген длился 13 лет. Несмотря на подачу заявок ещё в 2011 г., сопротивление со стороны Австрии и Нидерландов тормозило решение до 2023 г. На протяжении этого времени граждане обеих стран могли посещать страны Шенгенской зоны без виз, но при этом обязаны были проходить пограничный контроль.

