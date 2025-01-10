Норвегія надасть ЗСУ військову допомогу на 2 млрд

У 2025-му році Норвегія спрямує найбільшу військову допомогу у своїй історії – на понад 2 млрд євро для України.
Про це повідомив міністр оборони Рустем Умєров після зустрічі зі своїм норвезьким колегою Бйорном Арільдом Грамом.
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