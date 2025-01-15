15 января 2025, 10:15

Германия работает над передачей пакета помощи Украине на €3 млрд

Об этом министр обороны Германии заявил во время совместного брифинга с президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщает "Ми — Україна".



"Мы делаем все, чтобы он был. У нас еще не завершились переговоры правительства, потому что это вопрос средств. Их там нет — это фискальная проблема правительства по бюджету, нам надо ее решить. Пытаемся до сих пор найти решение, но все еще мы не завершили наш переговорный процесс, мы работаем над этим. Поэтому я оптимистично настроен", — отметил немецкий министр.



Также он отметил, что поддержка Украины в Германии останется прочной и решительной независимо от того, каким будет правительство после 23 февраля, когда в ФРГ пройдут выборы.

