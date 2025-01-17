Зеленский показал Стармеру дроны украинского производства

17 января 2025, 10:15

Среди продемонстрированных — дроны-бомберы, разведывательные БпЛА и платформы-носители FPV-дронов.



«С премьер-министром Великобритании Киром Стармером встретились с производителями дронов, осмотрели разработки, помогающие нашим военным в защите от россиян», – отметил Владимир Зеленский.

Тем временем НАТО впервые задействовало норвежские F-35 в Польше во время атаки по Украине.



15 января два истребителя F-35,которые Норвегия разместила в Польше в начале января, были подняты в воздух из-за активности российской авиации, сообщает командование Военно-воздушных сил НАТО.



«Это первый случай, когда норвежские самолеты были подняты в воздух для активной противовоздушной обороны польского воздушного пространства, демонстрируя преданность Альянса восточному флангу НАТО», — сказано в сообщении.