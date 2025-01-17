У lifecell анонсували акцію для всіх, хто встигне перенести номер до 31 січня

Нові абоненти, які скористаються акцією «сТОП-ЦІНА», матимуть фіксовану вартість на тариф «Вільний лайф» до кінця 2025 року – 180 грн на 4 тижні. Компанія гарантує, що жодного зростання у цей період не буде.
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