У lifecell анонсували акцію для всіх, хто встигне перенести номер до 31 січня

17 января 2025, 12:15

Нові абоненти, які скористаються акцією «сТОП-ЦІНА», матимуть фіксовану вартість на тариф «Вільний лайф» до кінця 2025 року – 180 грн на 4 тижні. Компанія гарантує, що жодного зростання у цей період не буде.