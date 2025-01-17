В Турции заменят Visa и Mastercard на национальные карты Troy

17 января 2025, 15:15

Турецкие госбанки по умолчанию будут выдавать карты внутренней платежной системы Troy, а не Visa и Mastercard.

Это касается как выдачи новых карт, так и замены старых. Также через Troy будут выполняться все пенсии, стипендии, социвыплаты и прочие виды пособий. Соответствующий указ опубликован в официальном вестнике правительства Resmi Gazete.



Платежная система Troy функционирует с 2015 г. и направлена на увеличение доли безналичных расчетов. После введения санкций против российских карт Visa и Mastercard осенью 2022 г.Турция предложила россиянам воспользоваться системой Troy. За 2023 год доля транзакций через Troy увеличилась в 15 раз, а общий объем платежей – в 32 раза. К середине 2024 года было выпущено 35 миллионов карт Troy, которые обеспечивают 12% всех платежей в стране. Карты Troy принимают в 185 странах.



















