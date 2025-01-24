Военная поддержка для Украины от США продолжается — МИД

24 января 2025, 11:45

"Что касается военной помощи США Украине — эта помощь по состоянию на сейчас продолжается. Что касается конкретных сумм, которые оставались в президентской программе — давайте будем смотреть за развитием событий, как будут происходить контакты между украинской и американской стороной. Я думаю, что можно решить любые вопросы", — заявил спикер МИД Украины Георгий Тихий на брифинге, сообщает "РБК-Украина".

По его мнению, военная поддержка США Украины — это "стратегическая вещь и стратегически важная для самих Соединенных Штатов", которая имеет ключевое значение для достижения справедливого мира.

