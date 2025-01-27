В этом году в Украине начнут работать несколько аэропортов

Для этого есть технические и другие возможности. Должно быть политическое решение. Наверное, оно будет, — заявил мэр Львова.
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