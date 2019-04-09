Самый большой в мире аэропорт начал работать

9 апреля 2019, 14:45

Международный аэропорт имени Ататюрка больше не будет принимать рейсы.

Новый аэропорт Стамбула, который является самым современным аэропортом в мире, 6 апреля начал обслуживать международные и внутренние рейсы.

Более суток продолжался огромный переезд – из аэропорта Ататюрка в новый аэропорт Стамбула. В Анкаре заявили, что этот переезд был беспрецедентным по масштабам и скорости. Грузовыми автомобилями перевезли более 10 тыс. единиц техники весом 47 тыс. 300 т. К работам привлекли более 1 тыс. 800 рабочих.

Аэропорт будет обслуживать 250 авиакомпаний со всего мира с ежедневной посадкой 2000 самолетов. Новый Стамбульский аэропорт стоимостью около 8 миллиардов долларов сначала сможет обрабатывать 90 миллионов пассажиров в год.

На полную годовую мощность в 200 миллионов пассажиров аэропорт планирует выйти в 2028 года. Для этого должны завершить четыре этапа строительства с шестью взлетно-посадочными полосами. После этого Стамбул станет глобальным авиационным узлом с рейсами в более чем 350 направлений по всему миру. Как сообщалось ранее, самый длинный мост в мире открыли в Восточной Азии.