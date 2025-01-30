Искусственный интеллект несет в себе "тень зла", считают в Ватикане

30 января 2025, 14:45

Ватикан заявил, что искусственный интеллект может как улучшить жизнь, так и привести к апокалиптическим последствиям.

Он должен быть только инструментом для человека, а не его заменой или источником власти. Особенно опасно применять его в разрушительных целях или как оружие.



В документе говорится, что ИИ может вызывать одиночество, "порабощение" работников из-за монотонной работы и замедление развития детей через программы, имитирующие человеческое поведение.



Ватикан также указывает на "этическую проблему", связанную с тем, что большинство основных применений ИИ сосредоточено в руках нескольких крупных компаний. Это создает риск манипулирования технологией в личных или корпоративных интересах, а также для формирования общественного мнения.

