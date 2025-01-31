Китай, возможно, строит командный комплекс больше Пентагона

31 января 2025, 13:15

СМИ пишет, что китайские военные строят огромный комплекс в западной части Пекина, который, по мнению американской разведки, будет служить командным центром военного времени.

Спутниковые снимки, полученные Financial Times, показывают строительную площадку площадью около 1500 акров в 30 км к юго-западу от Пекина с глубокими ямами, которые, по оценкам военных экспертов, будут содержать большие, укрепленные бункеры для защиты китайских военных лидеров во время любого конфликта, включая потенциальную ядерную войну. Центр будет минимум в 10 раз больше Пентагона.



Согласно оценке спутниковых снимков, полученных FT, крупное строительство началось в середине 2024 года. Хотя на объекте не было видимого военного присутствия, были знаки, предупреждающие о запрете на полеты дронов или фотографирование. Охранники у одного из ворот внезапно заявили, что вход запрещен, и отказались говорить о проекте. Один из руководителей, покидающих строительную площадку, отказался комментировать проект.



Один китайский исследователь, знакомый с изображениями, сказал, что объект имеет "все признаки секретного военного объекта", включая сильно армированный бетон и глубокие подземные туннели.



"Почти в 10 раз больше Пентагона, он соответствует амбициям Си Цзиньпина превзойти США. Эта крепость служит только одной цели — служить бункером Судного дня для все более изощренных и эффективных военных Китая", — сказал исследователь.