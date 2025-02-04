Макрон заявил о намерении Франции удвоить свой оборонный бюджет

4 февраля 2025, 10:45

Президент Франции Эммануэль Макрон перед началом неформальной встречи лидеров ЕС в Брюсселе заявил, что его страна намерена увеличить в два раза оборонный бюджет, а также начнет крупные проекты, часть которых потребует совместного европейского финансирования, сообщает "Укринформ".

"То, что происходит сейчас в Украине, а также тот выбор, который сделали американцы, и заявления новой администрации президента Трампа побуждают европейцев быть более сплоченными и активными в реагировании на проблемы коллективной безопасности", — сказал глава Франции.



По словам Макрона, Европа сейчас переживает "чрезвычайно важный момент для структурирования своего будущего", поэтому необходимо принять решение и план действий.