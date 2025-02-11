В исключительной экономической зоне Финского залива в Балтийском море оборвался подводный российский кабель, проинформировала береговая охрана Финского залива.
"Береговая охрана Финского залива контролирует исполнение закона об исключительной экономической зоне и условиях эксплуатации исключительной экономической зоны в Финском заливе, где российское судно ремонтирует поврежденный российский кабель", — говорится в сообщении.
Российские пропагандисты "Риа Новости" сообщили, что кабель оборвался "из-за внешнего влияния". Уточняется, что это кабель телекоммуникационной компании ЧАО "Ростелеком".
Об обрыве российских кабелей власти Финляндии проинформировали еще в конце прошлого года, написало Yle. По словам сотрудника финского министерства занятости и экономики Кари Клемма, которого цитирует издание, оборванные кабели пролегают между Санкт-Петербургом и Калининградом.
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